В туалете самолёта S7 по маршруту Абакан — Москва обнаружили мёртвого пассажира
Экипаж самолёта авиакомпании S7 обнаружил тело мужчины с признаками асфиксии в туалете воздушного судна. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.
Борт совершал рейс S72594 по маршруту Абакан — Москва. Стюарды нашли 30-летнего пассажира примерно в 7:50 утра. До запланированной посадки лайнера Airbus A320 в аэропорту Домодедово оставалось около 20 минут.
На место оперативно прибыли медики, но констатировали смерть. Оказать помощь мужчине они уже не успели. Это происшествие задержало высадку остальных 170 пассажиров. Люди ожидали в салоне примерно полчаса, пока сотрудники специальных служб работали на борту и выносили тело. После завершения всех необходимых процедур пассажиры смогли покинуть самолёт.
