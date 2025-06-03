«Антидепрессанты от лагеря»: шестиклассники попали в больницу, наевшись таблеток

03 июня 2025, 17:53

Дети наелись таблеток, чтобы сбежать из тюменского лагеря

Фото: iStock/djedzura

В Тюмени двое шестиклассников решили сбежать из надоевшего детского лагеря, наглотавшись таблеток, но попали не домой, а в больницу. Согласно информации SHOT, происшествие случилось в лагере «Олимпийская ребячка», где школьникам надоело рано вставать на зарядки и есть правильную еду.