«Антидепрессанты от лагеря»: шестиклассники попали в больницу, наевшись таблеток
В Тюмени двое шестиклассников решили сбежать из надоевшего детского лагеря, наглотавшись таблеток, но попали не домой, а в больницу. Согласно информации SHOT, происшествие случилось в лагере «Олимпийская ребячка», где школьникам надоело рано вставать на зарядки и есть правильную еду.
Неудавшийся побег произошел 2 июня. Мальчик и девочка, которые отдыхали в детском лагере, устали от распорядка и решили уехать домой. Школьник вспомнил о лекарстве, которое вызывает повышение температуры, если принять его в больших дозах. Поддавшись на убеждения товарища, девочка совместно с ним употребила по пять таблеток.
Практически сразу после приема лекарств дети почувствовали себя плохо. В результате несовершеннолетних госпитализировали в медицинское учреждение с отравлением. Мальчику разрешили вернуться домой, в то время как девочка продолжает оставаться под наблюдением врачей в больнице.
Известно, что потерпевшие употребили антидепрессанты, значительно превысив допустимую дозу.
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