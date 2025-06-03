Мигрант-нелегал увел девочку с детской площадки в Петербурге и заманил к себе в квартиру

03 июня 2025, 14:00

Мигрант надругался над 15-летней девочкой в Петербурге

Фото: iStock/yanik88

Иностранный специалист увел с детской площадки 15-летнюю девочку и изнасиловал ее в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.