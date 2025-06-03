Мигрант-нелегал увел девочку с детской площадки в Петербурге и заманил к себе в квартиру
Иностранный специалист увел с детской площадки 15-летнюю девочку и изнасиловал ее в квартире в Выборгском районе Санкт-Петербурга, сообщает ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Вечером 31 мая в отдел полиции поступило сообщение о пропаже школьницы. Стало известно, что 15-летняя девочка ушла с детской площадки с неизвестным мужчиной, но домой так и не вернулась. Полицейским удалось найти ребёнка с травмами шеи только на следующее утро.
Из рассказа потерпевшей выяснилось, что её подкараулил мигрант, когда она сидела на детской площадке. Мужчина предложил девочке посидеть вместе на лавочке и прогуляться к озеру. Обманом он затащил школьницу к себе домой, где изнасиловал её и держал в своей квартире всю ночь.
Вскоре личность педофила была установлена, он задержан. Им оказался 49-летний узбекский строитель-нелегал. Возбуждено уголовное дело.
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