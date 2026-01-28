Антисанитария и нет еды: полиция изъяла детей из семьи в российском городе
В Шарыпово Красноярского края полицейские изъяли детей из семьи, где выявили признаки неблагополучия и антисанитарии. Об этом пишет РЕН ТВ.
В полицию обратилась мать двухлетнего мальчика и четырехлетней девочки. Она сообщила, что муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно.
Прибывшие на место сотрудники обнаружили в доме большое количество животных, грязь и разбросанные вещи. Дети спали прямо в грязной одежде, а в холодильнике, по данным регионального МВД, не оказалось продуктов.
По факту произошедшего проводится проверка. Женщину и детей временно разместили в специализированном учреждении.
