Антисанитария и нет еды: полиция изъяла детей из семьи в российском городе

Полиция изъяла детей из семьи в Шарыпово Красноярского края
Фото: istockphoto/blinow61

В Шарыпово Красноярского края полицейские изъяли детей из семьи, где выявили признаки неблагополучия и антисанитарии. Об этом пишет РЕН ТВ.



В полицию обратилась мать двухлетнего мальчика и четырехлетней девочки. Она сообщила, что муж, находясь в состоянии алкогольного опьянения, стал вести себя агрессивно.

Прибывшие на место сотрудники обнаружили в доме большое количество животных, грязь и разбросанные вещи. Дети спали прямо в грязной одежде, а в холодильнике, по данным регионального МВД, не оказалось продуктов.

По факту произошедшего проводится проверка. Женщину и детей временно разместили в специализированном учреждении.

Никита Кротов

