Мигранты убили школьника в Челябинске и получили приговор
Семья Евстафьевых из Челябинска добилась через суд компенсации от осужденных по делу о гибели их старшего сына, убитого у ТРК «Космос».
Как сообщили URA.RU в пресс-службе Калининского районного суда, в сумме выплаты составляют 5,6 млн рублей. В суде уточнили, что иск удовлетворили частично. Компенсацию взыскали с Тоира Джалилова, Шахрома Мирова, Абдулвахоба Сабурова и Шахзода Сатторова.
Аналогичную сумму присудили и отцу подростка. Решение пока не вступило в законную силу и его могут обжаловать.
Трагедия произошла в апреле 2023 года. Следствие установило, что на парковке ТРК «Космос» случилась массовая драка «стенка на стенку», во время которой подростка смертельно ранили ножом. Участников конфликта отследили и задержали.
Изначально по делу проходили восемь человек: Шахром Миров, Тоир Джалилов, Абдулвахоб Сабуров, Шахзод Сатторов, Нажмиддин Имомов, Ислом Ахмадов, Хуршед Одинаев и Зоир Джаллилов. Первых четверых судили по статьям об убийстве и хулиганстве, остальных — только за хулиганство.
Суд признал доказательства достаточными и вынес обвинительные приговоры. Мирову назначили 18 лет колонии строгого режима, Тоиру Джалилову — 9 лет 6 месяцев общего режима, Сабурову и Сатторову — по 14 лет строгого режима. Имомов и Ахмадов получили по 5 лет 6 месяцев общего режима, Одинаев — 4 года 6 месяцев общего режима, Зоир Джаллилов — 5 лет. Обжаловать решение им не удалось.
