Мигранты убили школьника в Челябинске и получили приговор

28 января 2026, 11:02

URA.RU: С убивших школьника в Челябинске мигрантов суд взыскал 5,6 млн руб

Фото: istockphoto/utah778

Семья Евстафьевых из Челябинска добилась через суд компенсации от осужденных по делу о гибели их старшего сына, убитого у ТРК «Космос».