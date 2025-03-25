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AP: на Западном берегу Иордана избили оскароносного режиссера Баллала

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

Фото: iStock/Andranik Hakobyan

На Западном берегу Иордана был избит палестинский режиссер Хамдан Баллал, ставший лауреатом премии «Оскар» в 2025 году. Об этом сообщает Associated Press.
«Израильские поселенцы избили одного из палестинских сорежиссеров оскароносного документального фильма «Нет другой земли» на оккупированном Западном берегу, прежде чем его задержали израильские военные», — говорится в сообщении.

После избиения режиссера задержала израильская армия. По словам адвоката Лии Циммель, Баллала поймали в деревне Сусия. Сейчас он находится на военной базе вместе с еще двумя палестинцами. Всем оказывается медицинская помощь. Режиссера и оставшихся задержанных подозревают в бросании камней в военных.

При этом свидетели оспаривают данное заявление. По словам сорежиссера «Нет другой земли» Басселя Адра, после вручения «Оскара» им каждый день приходиться сталкиваться с нападениями. Такое поведение он считает местью за снятый фильм.

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В Канаде учительница призналась в домогательствах к школьнику
25 марта 2025, 03:11

Фото: iStock/S_Chum

Канадская 37-летняя учительница Николь Маклауд призналась в домогательствах к школьнику. Об этом пишет CBC News.
О преступлении узнали в июне прошлого года. Как оказалось, Маклауд трогала школьника в непристойных местах, а также пыталась заставить ученика трогать ее саму. К тому же женщина подозревается в отправке интимных фотографий еще двоим несовершеннолетним.

В ноябре 2024 года Маклауд нарушила условие освобождения и пыталась связалась с пострадавшим. Приговор по данному делу будет вынесен в июле.

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Жительница Пермского края почти год избивала и унижала пенсионерку
25 марта 2025, 01:47

Фото: iStock/artolympic

Жительницу Октябрьского района Пермского края будут судить за систематические оскорбления и избиения пожилой родственницы. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.
«По версии следствия, женщина вынуждена была осуществлять постоянный уход за пожилой родственницей, которая по состоянию здоровья не может обходиться без посторонней помощи. С 01.02.2024 по 10.12.2024 на почве личных неприязненных отношений обвиняемая систематически наносила пенсионерке побои и совершала иные насильственные действия, причиняя ей физические и психические страдания», — говорится в сообщении ведомства.

Материалы уголовного дела направлены в суд для дальнейшего рассмотрения. Женщине грозит до семи лет лишения свободы.

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В Петербурге у пассажира метро в вагоне взорвалась подушка
24 марта 2025, 19:59

Фото: iStock/jentakespictures

В Санкт-Петербурге у пассажира метро взорвалась подушка, из-за чего по вагону разлетелись перья. Об этом пишет «Фонтанка» в Telegram-канале.
Инцидент произошел около 16:45 мск перед отправкой поезда со станции «Сенная площадь». После взрыва подушки из вагона выбежали четверо пассажиров.

Как пишет РБК со ссылкой на пресс-службу санкт-петербургского метрополитена, взрывного устройства в составе поезда не найдено. Иные подробности в настоящее время не раскрываются.

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Отец ребенка, которому разорвали лицо хаски, обвинил экс-жену в краже
24 марта 2025, 19:56

Фото: istockphoto/8213erika

Отец девятилетнего мальчика, которому разорвали лицо хаски, обвиняет бывшую супругу в краже трех миллионов рублей, которые были собраны на реабилитацию. Валентин Королев уверен, что экс-возлюбленная могла взять деньги, поскольку мальчик ей не родной.
«Да, украла, это правда. У нее была генеральная доверенность, выданная мною еще в 2018 году на ведение дел, продажу, разделение участков, что были куплены на маткапитал. Пусть теперь садится, я ее посажу», — приводит его слова Starhit.
Ребенку в настоящее время провели операцию, восстановив верхнюю губу и щеки. Хирурги работали 14 часов. Вместе с тем пострадавшему еще предстоят процедуры и длительная многолетняя реабилитация.

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«Не надо думать, что я тут сдохну»: обнародовано письмо внучки экс-мэра Тархова Бельской
Обнародовано письмо внучки экс-мэра Самары Тархова Бельской
24 марта 2025, 18:08

Екатерина Бельская (Фото: СК РФ)

Письмо внучки бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерины Бельской обнародовала программа «Пусть говорят» на Первом канале. Девушка фигурирует в уголовном деле об убийстве своих бабушки и дедушки. По версии следователей, подозреваемая тщательно готовилась к преступлению.
«Мне плевать на ваши передачи, я не лишена родительских прав»; «Не надо думать, что я тут сдохну, из-за отсутствия чего-то»; «Сынок, ты мне очень нужен, я хочу пообщаться»; «Люблю тебя мой сын, мой воздух», — сказано в письме, которое показал в эфире ведущий Дмитрий Борисов.

Несовершеннолетнего сына Бельской сейчас воспитывает крестная Елена Братчикова. Известно, что отец мальчика живет в Израиле, а мать Бельской тоже находится под стражей.

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