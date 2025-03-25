AP: на Западном берегу Иордана избили оскароносного режиссера Баллала

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На Западном берегу Иордана был избит палестинский режиссер Хамдан Баллал, ставший лауреатом премии «Оскар» в 2025 году. Об этом сообщает Associated Press.
«Израильские поселенцы избили одного из палестинских сорежиссеров оскароносного документального фильма «Нет другой земли» на оккупированном Западном берегу, прежде чем его задержали израильские военные», — говорится в сообщении.
После избиения режиссера задержала израильская армия. По словам адвоката Лии Циммель, Баллала поймали в деревне Сусия. Сейчас он находится на военной базе вместе с еще двумя палестинцами. Всем оказывается медицинская помощь. Режиссера и оставшихся задержанных подозревают в бросании камней в военных.
При этом свидетели оспаривают данное заявление. По словам сорежиссера «Нет другой земли» Басселя Адра, после вручения «Оскара» им каждый день приходиться сталкиваться с нападениями. Такое поведение он считает местью за снятый фильм.
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