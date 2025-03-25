В Канаде учительница призналась в домогательствах к школьнику

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Канадская 37-летняя учительница Николь Маклауд призналась в домогательствах к школьнику. Об этом пишет CBC News.
О преступлении узнали в июне прошлого года. Как оказалось, Маклауд трогала школьника в непристойных местах, а также пыталась заставить ученика трогать ее саму. К тому же женщина подозревается в отправке интимных фотографий еще двоим несовершеннолетним.
В ноябре 2024 года Маклауд нарушила условие освобождения и пыталась связалась с пострадавшим. Приговор по данному делу будет вынесен в июле.
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В ноябре 2024 года Маклауд нарушила условие освобождения и пыталась связалась с пострадавшим. Приговор по данному делу будет вынесен в июле.
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Иван Мусатов