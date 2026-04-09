Зампред Совбеза РФ отреагировал на нарушение перемирия на Ближнем Востоке

Медведев обратил внимание на закрытие Ормузского пролива и нарушение перемирия

Дмитрий Медведев

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем официальном аккаунте социальной сети X.





Медведев прокомментировал свой более ранний пост, в котором выражал сомнения в успешности прекращения боевых действий. Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль присоединился к обещанию Соединенных Штатов приостановить атаки.





«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — написал Медведев.