Зампред Совбеза РФ отреагировал на нарушение перемирия на Ближнем Востоке
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявил о нарушении перемирия на Ближнем Востоке. Об этом он написал в своем официальном аккаунте социальной сети X.
Медведев прокомментировал свой более ранний пост, в котором выражал сомнения в успешности прекращения боевых действий. Напомним, что в ночь на 8 апреля президент США Дональд Трамп согласился на двухнедельное перемирие с Ираном. Израиль присоединился к обещанию Соединенных Штатов приостановить атаки.
«Итак, вот оно: Ормузский пролив снова закрыт. Оружие работает», — написал Медведев.Вечером в среду стало известно, что Иран приостановил проход танкеров через Ормузский пролив. Тегеран назвал это ответом на продолжение ударов Израиля по Ливану.
Специалист Института Ближнего Востока и эксперт Российского совета по международным делам Сергей Балмасов отмечал, что Трамп может в любой момент сорвать перемирие с Ираном. С его точки зрения, США и Израиль захотят пересмотреть нынешние условия и устроят новую эскалацию. Подробнее читайте в нашем материале.