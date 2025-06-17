Мужчина не пережил автобусный тур из-за разъевших его конечность плотоядных бактерий

17 июня 2025, 20:58

The Thaiger: Турист не дожил до конца автобусного тура в Таиланде из-за бактерий

Фото: iStock/ Lubo Ivanko

Мужчина отправился в автобусный тур в Таиланде и не дожил до его конца из-за плотоядных бактерий, сообщило издание the Thaiger.





Отмечалось, что 38-летний житель провинции Лампанг не дожил до конца туристической поездки во время путешествия из города Накхонратчасимы в Чиангмай. Когда транспортное средство приехало на автовокзал 16 июня, мужчину обнаружили в кресле мертвым, а на его левой ноге виднелись синяки, еще она кровоточила.



После вскрытия выяснилось, что причиной летального исхода стал некротический фасциит — смертельная инфекция, в результате которой плотоядные бактерии разъели ногу мужчины. Оказалось, что инфекция часто заносится после незначительных порезов, травм или укусов насекомых. Если в свое время не лечить рану, бактерии попадут в кровоток и вызовут сепсис