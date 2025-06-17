В Бурятии пьяный уклонист захватил арсенал и устроил стрельбу

В Бурятии уклонист ранил солдата при захвате оружейной комнаты в воинской части
Фото: iStock/Dmitri Toms

В городе Кяхта (Бурятия) 48-летний военнослужащий Алексей П., числившийся уклонистом, захватил комнату с оружием в воинской части и открыл стрельбу из автомата АК-12.



По данным «Базы», он ранил рядового, пытавшегося с ним поговорить. После многочасовых переговоров с начальником ОМВД России по Кяхтинскому району Алексей сдался.

На него возбуждено уголовное дело, экспертиза показала, что он был пьян.

Виктория Иванченко

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0