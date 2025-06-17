В Бурятии пьяный уклонист захватил арсенал и устроил стрельбу
В Бурятии уклонист ранил солдата при захвате оружейной комнаты в воинской части
В городе Кяхта (Бурятия) 48-летний военнослужащий Алексей П., числившийся уклонистом, захватил комнату с оружием в воинской части и открыл стрельбу из автомата АК-12.
По данным «Базы», он ранил рядового, пытавшегося с ним поговорить. После многочасовых переговоров с начальником ОМВД России по Кяхтинскому району Алексей сдался.
На него возбуждено уголовное дело, экспертиза показала, что он был пьян.
Читайте также: