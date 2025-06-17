В Бурятии пьяный уклонист захватил арсенал и устроил стрельбу

17 июня 2025, 18:21

В Бурятии уклонист ранил солдата при захвате оружейной комнаты в воинской части

Фото: iStock/Dmitri Toms

В городе Кяхта (Бурятия) 48-летний военнослужащий Алексей П., числившийся уклонистом, захватил комнату с оружием в воинской части и открыл стрельбу из автомата АК-12.