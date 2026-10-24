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Арендодатель задушил женщину и изнасиловал свою квартирантку рядом с её трупом

В США арендодатель задушил женщину и изнасиловал квартирантку рядом с телом
Фото: Istock/BrianAJackson

В Чикаго 58-летний арендодатель задушил 36-летнюю женщину, а затем изнасиловал 28-летнюю квартирантку рядом с трупом. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.



Инцидент произошёл утром 22 октября в районе Чатем. Мужчина в квартире на Саут-Эллис-авеню изнасиловал женщину, снимавшую у него жильё, угрожая ей пистолетом. Это произошло рядом с диваном, на котором лежала раздетая мёртвая женщина.

После нападения пострадавшая обратилась в полицию и рассказала о телe в квартире. Её госпитализировали. Арендодатель сам пришёл в участок и признался в убийстве. Обвинение ему пока не предъявили, идёт расследование.

Отмечается, что с 1985 года мужчина проходил по десяткам уголовных дел, включая сексуальное и домашнее насилие, вооружённое ограбление, поджог, незаконное хранение оружия и покушение на убийство. Он неоднократно отбывал сроки.

Ольга Щелокова

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