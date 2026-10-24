Арендодатель задушил женщину и изнасиловал свою квартирантку рядом с её трупом

24 октября 2026, 12:29

В США арендодатель задушил женщину и изнасиловал квартирантку рядом с телом

Фото: Istock/BrianAJackson

В Чикаго 58-летний арендодатель задушил 36-летнюю женщину, а затем изнасиловал 28-летнюю квартирантку рядом с трупом. Об этом сообщает Chicago Sun-Times.