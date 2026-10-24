Россиянину грозит семь лет колонии из-за бутылки пива за 99 рублей
В Красноярском крае мужчина украл из магазина бутылку пива и напал на продавщицу. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.
Инцидент произошёл в Шарыпове. Гражданин зашёл в супермаркет, взял бутылку пива за 99 рублей и открыто попытался вынести её из торговой точки, не оплатив.
Это заметила одна из сотрудниц и попыталась его остановить, однако вор ударил женщину по рукам и сбежал. Персонал супермаркета обратился в полицию. Правоохранители нашли и задержали подозреваемого — им оказался местный житель, который ранее не попадал в поле зрения стражей порядка.
В его отношении возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 161 УК РФ (грабёж, совершённый с применением насилия, не опасного для жизни или здоровья, либо с угрозой применения такого насилия). На время расследования мужчину отправили под стражу. Теперь ему грозит до семи лет лишения свободы.
Читайте также: