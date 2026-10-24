Россиянину грозит семь лет колонии из-за бутылки пива за 99 рублей

24 октября 2026, 11:18

В Красноярском крае мужчина украл бутылку пива из магазина и ударил продавщицу

Фото: Istock/AlexRaths

В Красноярском крае мужчина украл из магазина бутылку пива и напал на продавщицу. Об этом сообщило ГУ МВД России по региону.