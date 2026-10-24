Россиянин изуродовал жене лицо бокалом после требования о разводе

24 октября 2026, 12:22

В Пензенской области мужчина бокалом изуродовал лицо жене, потребовавшей развода

Фото: iStock/ronstik

В Пензенской области 46-летний мужчина изуродовал жене лицо бокалом. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.