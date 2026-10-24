Россиянин изуродовал жене лицо бокалом после требования о разводе
В Пензенской области 46-летний мужчина изуродовал жене лицо бокалом. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.
Инцидент случился в Лопатинском районе. Супруги, прожившие вместе 15 лет, начали ссориться во время алкогольного застолья. Женщина выразила недовольство браком и потребовала развода, мотивируя это желанием более серьёзных отношений.
В ответ на это мужчина проявил агрессию и бросил в жену стеклянный бокал. Осколки порезали пострадавшей лицо. Согласно информации ведомства, в связи с произошедшим против россиянина возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
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