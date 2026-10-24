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Россиянин изуродовал жене лицо бокалом после требования о разводе

В Пензенской области мужчина бокалом изуродовал лицо жене, потребовавшей развода
Фото: iStock/ronstik

В Пензенской области 46-летний мужчина изуродовал жене лицо бокалом. Об этом информирует ГУ МВД России по региону.



Инцидент случился в Лопатинском районе. Супруги, прожившие вместе 15 лет, начали ссориться во время алкогольного застолья. Женщина выразила недовольство браком и потребовала развода, мотивируя это желанием более серьёзных отношений.

В ответ на это мужчина проявил агрессию и бросил в жену стеклянный бокал. Осколки порезали пострадавшей лицо. Согласно информации ведомства, в связи с произошедшим против россиянина возбудили уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 УК РФ. Ему грозит лишение свободы на срок до десяти лет.

Екатерина Коршунова

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