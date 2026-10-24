В Уфе гости избили и обокрали хозяина квартиры за отказ пробовать наркотики
В Уфе двое гостей избили и обокрали хозяина квартиры после того, как он отказался пробовать наркотики. Об этом сообщает «Республика Башкортостан» со ссылкой на Калининский районный суд города.
Инцидент произошёл в декабре прошлого года: мужчина и женщина пришли в гости к местному жителю. Во время застолья гостья предложила хозяину купить и употребить запрещённые вещества, но он отказался.
После этого визитёры напали на мужчину и избили его бутылками по голове. Затем они пригрозили жертве битой и украли у него пять тысяч рублей. Полиция оперативно нашла нападавших и привлекла их к ответственности.
Сначала суд хотел назначить виновнику условный срок, но гособвинитель обжаловал приговор. В итоге обвиняемому назначили наказание в виде четырёх лет и десяти месяцев лишения свободы. Уголовное дело в отношении его знакомой, участвовавшей в нападении, ещё рассматривают.
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