В Уфе гости избили и обокрали хозяина квартиры за отказ пробовать наркотики

24 октября 2026, 11:51

Фото: Istock/Andranik Hakobyan

В Уфе двое гостей избили и обокрали хозяина квартиры после того, как он отказался пробовать наркотики. Об этом сообщает «Республика Башкортостан» со ссылкой на Калининский районный суд города.