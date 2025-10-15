Арест и потеря кресла губернатора: что может грозить Федорищеву за эксцентричное увольнение самарского чиновника
После нашумевшего увольнения главы Кинельского района ситуация продолжает набирать обороты. Журналисты Telegram-канала Baza поговорили с юристами, чтобы понять, какие последствия могут наступить для губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева после его эксцентричного поступка.
Напомним, инцидент произошёл во время визита Федорищева в Кинельский район. Глава района Александр Жидков не смог дать внятного ответа на вопрос губернатора о мемориальном камне с разбитой табличкой, посвящённой землякам – участникам Великой Отечественной войны. Разозлившись, Федорищев, по словам свидетелей, резко и грубо уволил Жидкова, после чего покинул место события.
Юристы отмечают, что расторгнуть трудовой договор такими словами невозможно. Как поясняет адвокат Михаил Тимошатов, увольнение главы района требует соблюдения строгой процедуры, предусмотренной законом.
Кроме того, по мнению ряда экспертов, сам Жидков может подать заявление в прокуратуру с требованием защитить свою честь и достоинство и одновременно оспорить незаконное увольнение. Однако, как отмечает управляющий партнёр юридической компании «ЮКАМ» Беслан Утегушев, доказать факт оскорбления будет непросто без лингвистической экспертизы.
Адвокат Оскар Черджиев обращает внимание на возможность привлечения Федорищева к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве за публичное использование нецензурной лексики. Наказанием за это может стать административный арест сроком до 15 суток.
Похожей точки зрения придерживается адвокат Александр Зорин, который также указывает на возможное нарушение закона о государственном языке, что может привести к серьёзным последствиям для губернатора, вплоть до досрочной отставки из-за утраты доверия.
Скандал, вызванный эксцентричным поведением Вячеслава Федорищева, теперь может обернуться не только судебными разбирательствами, но и административными мерами, а также серьёзным ударом по политической карьере губернатора.
