Арест и потеря кресла губернатора: что может грозить Федорищеву за эксцентричное увольнение самарского чиновника

15 октября 2025, 11:35

Baza: юристы высказались о последствиях для Федорищева за увольнение Жидкова

Вячеслав Федорищев (фото: Telegram @Fedorischev63_live)

После нашумевшего увольнения главы Кинельского района ситуация продолжает набирать обороты. Журналисты Telegram-канала Baza поговорили с юристами, чтобы понять, какие последствия могут наступить для губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева после его эксцентричного поступка.