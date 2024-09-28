Огнестрельное оружие в доме экс-замминистра обороны Тимура Иванова нашли силовики

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Силовики нашли огнестрельное оружие при обысках в домах бывшего замминистра обороны РФ Тимура Иванова, а также других фигурантов дела о взяточничестве.
«В ходе обысков по адресам фактического проживания Тимура Иванова и других фигурантов уголовного дела правоохранителями было изъято огнестрельное оружие, которое направили на баллистическую экспертизу», — цитирует ТАСС источник в правоохранительных органах.
Тимур Иванов был заместителем министра обороны России с мая 2016 года по 2024. Ему вменяют получение взятки в особо крупном размере, а именно 1,185 миллиарда рублей. Бывшего чиновника задержали в апреле непосредственно на рабочем месте.
Ранее сообщалось, что по делу о взяточничестве бывшего заместителя министра арестовали имущество почти на 90 миллионов рублей. В частности следствие наложило арест на загородный дом площадью 2,5 тысячи квадратов с баней в 420 квадратов в Тверской области. Там же арестовали участок на 82 тысячи квадратных метра.
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Лия Мурадьян