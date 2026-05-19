Арест сына Павла Астахова обжаловали

19 мая 2026, 12:02

РИА Новости: защита сына известного адвоката Павла Астахова обжаловала его арест

Защита Антона Астахова, сына адвоката Павла Астахова, обжаловала решение о его аресте по делу об особо крупном мошенничестве. В Москву поступила апелляционная жалоба на заключение Астахова-младшего под стражу, следует из материалов суда, пишет РИА Новости.





Ранее адвокаты ходатайствовали о более мягкой мере пресечения, однако инстанция отказала. В середине апреля сына известного правозащитника отправили в СИЗО, ему грозит до десяти лет лишения свободы.



В 2022 году суд в Саратове уже приговорил Антона Астахова к 3,5 годам колонии. Установили, что в 2019 году он вместе с сообщником, дело в отношении которого выделили в отдельное производство, обманул директора фирмы «Омега» в московском Апабанке. Злоумышленники пообещали помочь с кредитом при условии, что половину суммы они заберут себе, однако в итоге потерпевший лишился практически всех полученных средств. С Астахова взыскали 74,5 миллиона рублей в счет возмещения ущерба.



Павел Астахов — действующий адвокат. Является президентом «Коллегии адвокатов Павла Астахова», бывший детский омбудсмен, телеведущий и писатель.



