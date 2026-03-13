На Чукотке осудят врача за мошенничество, которое вскрылось после пьяного ДТП
Бывший главный врач районного Центра гигиены и эпидемиологии на Чукотке предстанет перед судом за мошенничество. Следствие считает, что он незаконно получал зарплату водителя учреждения.
По данным прокуратуры региона, схема возникла в феврале 2016 года. Руководитель филиала Центра гигиены и эпидемиологии в Билибинском районе предложил водителю не увольняться официально, хотя тот уже устроился на другую работу. Формально сотрудник продолжал числиться в штате, а начисленные ему деньги передавал главврачу.
О нарушениях стало известно после аварии с участием служебного автомобиля учреждения. Машину вел сам руководитель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения.
После ДТП проверка показала, что водитель, который числился в учреждении и получал зарплату, фактически не работал и автомобилем не управлял. Следствие оценило ущерб более чем в 1,9 миллиона рублей.
Правоохранители вменяют бывшему главврачу мошенничество в особо крупном размере и служебный подлог. Мужчину уже уволили из учреждения. Прокуратура утвердила обвинительное заключение и направила материалы дела в Билибинский районный суд.
