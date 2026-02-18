Блогер Логецкая отправится в колонию на четыре года за мошенничество
Блогер Виктория Логецкая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил её к четырём годам колонии общего режима, передаёт корреспондент РЕН ТВ из зала суда.
По версии следствия, в конце 2023 года Логецкая собирала деньги у знакомых и подписчиков, обещая вложить их в ставки на якобы договорные боксерские поединки и вернуть с процентами. В прокуратуре уточнили, что блогер получила около 32 миллионов рублей, однако обязательства не исполнила и не намеревалась исполнять, а средства присвоила.
После получения денег женщина скрылась. В 2024 году часть пострадавших смогла вернуть средства через суд. В марте 2025 года Логецкую объявили в федеральный розыск, хотя тогда она публично отрицала эту информацию и утверждала, что находится дома.
