Блогер Логецкая отправится в колонию на четыре года за мошенничество

18 февраля 2026, 12:12

Фото: iStock/Michał Chodyra

Блогер Виктория Логецкая признана виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Суд приговорил её к четырём годам колонии общего режима, передаёт корреспондент РЕН ТВ из зала суда.