Арест Юн Сок Ёля: впервые в истории Южной Кореи задержан глава государства

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В Южной Корее впервые в истории арестован действующий президент, временно отстранённый от власти. Юн Сок Ёля задержали в его резиденции в Сеуле. Как сообщает агентство Рёнхап, полиция применила стремянки, чтобы попасть внутрь, так как резиденция была заблокирована охраной президента и военными.
«Управление арестовало президента Юн Сок Ёля по обвинению в возглавлении мятежа», — пишет агентство.Арест произошёл после того, как суд продлил ордер на задержание Юн Сок Ёля. Политик обвиняется в введении военного положения 3 декабря, которое следователи рассматривают как попытку мятежа и переворота.
Сторонники президента, численность которых достигла 6 000 человек, собрались перед резиденцией с американскими флагами, скандируя лозунги в его поддержку. В результате столкновений с полицией, которая обеспечивала порядок с участием 2 000 сотрудников, возникли серьёзные потасовки.
Сейчас продолжается расследование, которое должно определить, имели ли действия президента цели подорвать политическую стабильность страны.
По имеющейся информации, колонна автомобилей, в одном из которых, предположительно, находится президент Юн Сок Ёль, выехала с территории резиденции и направляется в Управление по расследованию коррупции среди высокопоставленных чиновников (CIO).
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Мария Моисеева