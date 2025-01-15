Арест Юн Сок Ёля: впервые в истории Южной Кореи задержан глава государства

В Южной Корее впервые в истории арестован действующий президент, временно отстранённый от власти. Юн Сок Ёля задержали в его резиденции в Сеуле. Как сообщает агентство Рёнхап, полиция применила стремянки, чтобы попасть внутрь, так как резиденция была заблокирована охраной президента и военными.