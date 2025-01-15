Baza: ​в ЖК «Савеловский Сити» в Москве случился пожар, шесть людей пострадали

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В Москве произошел пожар в жилом комплексе «Савеловский Сити», в результате которого, по предварительной информации, пострадали шесть человек, включая двоих детей.
Возгорание произошло в квартире на шестом этаже одного из корпусов. Площадь пожара составила около 20 квадратных метров, передает Telegram-канал Baza.
Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. О состоянии пострадавших и причинах пожара пока не сообщается. Спасательные работы продолжаются, подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в городе Хасавюрт, Дагестан, произошел масштабный пожар в двухэтажном здании мебельного цеха. Огонь успел перекинуться на соседний жилой дом, что значительно усложнило работу пожарных.
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Сотрудники экстренных служб оперативно прибыли на место происшествия и приступили к ликвидации возгорания. О состоянии пострадавших и причинах пожара пока не сообщается. Спасательные работы продолжаются, подробности уточняются.
Ранее сообщалось, что в городе Хасавюрт, Дагестан, произошел масштабный пожар в двухэтажном здании мебельного цеха. Огонь успел перекинуться на соседний жилой дом, что значительно усложнило работу пожарных.
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Мария Моисеева