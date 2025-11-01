Достижения.рф

Арестовали челябинца, который изрубил мачете бывшую жену

РЕН ТВ: Арестовали челябинца, который изрубил мачете бывшую жену
Металлургический районный суд Челябинска арестовал местного жителя по делу о нападении с мачете на его бывшую жену и её спутника.



По сообщению старшего помощника прокурора суда Никиты Мельника РЕН ТВ 1 ноября, мужчине избрали меру пресечения в виде двух месяцев содержания под стражей. По данным следствия, Алтушкин, применив мачете, нанес множественные удары обоим пострадавшим. Медицинское освидетельствование показало, что в крови нападавшего отсутствовали алкоголь и наркотики.

Инцидент произошёл 31 октября. Подозреваемый поджидал супругов у подъезда их дома и напал на них, когда они возвращались. Мужчина попытался защитить женщину и получил многочисленные ранения, после чего нападавший переключился на бывшую жену.

Прохожие вмешались и не дали злоумышленнику довести нападение до убийства. Обоих пострадавших с тяжёлыми травмами доставили в реанимацию. Состояние женщины оценивают как стабильное, её спутник остаётся в тяжёлом состоянии.

