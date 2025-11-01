01 ноября 2025, 12:14

РЕН ТВ: Арестовали челябинца, который изрубил мачете бывшую жену

Фото: istockphoto/???? ??????

Металлургический районный суд Челябинска арестовал местного жителя по делу о нападении с мачете на его бывшую жену и её спутника.