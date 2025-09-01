01 сентября 2025, 22:57

«Ъ»: Задержали заметного представителя диаспоры Азербайджана на Кубани Новрузова

Фото: istockphoto/YakobchukOlena

По данным «Коммерсантаъ», задержан один из известных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани — Шахлар Новрузов, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре.