Задержали заметного представителя диаспоры Азербайджана на Кубани
По данным «Коммерсантаъ», задержан один из известных представителей азербайджанской диаспоры на Кубани — Шахлар Новрузов, владелец перегрузочного терминала в Туапсе и ресторана «Старый Баку» в Краснодаре.
Адвокат обвиняемого Алексей Абрамов просил смягчить меру пресечения, указывая, что Новрузову 60 лет, он постоянно проживает в Краснодаре, ранее не судим, оказывал помощь участникам СВО и был награждён медалью «За гражданское мужество».
Новрузов проходит по уголовному делу о попытке хищения недвижимости на сумму 919 млн рублей. По версии следствия, злоумышленники, в числе которых был Новрузов, представили в Прикубанский районный суд поддельное свидетельство о браке, якобы заключённом в Азербайджане; именно на основании этого подложного документа они пытались завладеть активами.
Ранее, в августе, в Москве был задержан председатель свердловской общественной национально‑культурной организации «Азербайджан‑Урал» Шахин Шихлинский — он проходит по уголовным делам об убийстве и применении насилия в отношении представителя власти.
