Печник обнаружил взрывное устройство в погребе дома генерала СССР
По сообщению Telegram‑канала Mash, в деревне Агалатово Ленинградской области печник предотвратил взрыв в доме генерала авиации.
Во время демонтажа старой печи по заказу дочери бывшего владельца он обнаружил провода, ведущие в погреб, а также бутылку с керосином и детонатор. Дом, который женщина унаследовала в 1997 году, долгое время пустовал; недавно семья приступила к капитальному ремонту и переносу коммуникаций.
Журналисты отмечают, что, вероятно, опасный «тайник» был устроен при предыдущем хозяине, и сейчас трудно установить его назначение и происхождение.
Перед этим в августе новые владельцы дома на острове Гернси в проливе Ла‑Манш обнаружили под зданием нацистский бункер времен Второй мировой войны. Шон и Кэролайн Тулье купили дом в ноябре 2021 года; при ремонте они наткнулись на подземное сооружение, построенное немецкими военными в период оккупации острова. Гернси не входит в состав Великобритании, однако находится под её управлением.
