Bild: Араб толкнул под поезд 16-летнюю беженку-украинку в Германии
В Германии 11 августа во Фридланде (Нижняя Саксония) 31‑летний Мухаммад А. толкнул под поезд 16‑летнюю украинскую беженку Лиану Кассай, сообщает Bild.
Девушка разговаривала по телефону и ждала своего поезда, когда её сбил состав, двигавшийся примерно со скоростью 100 км/ч. Собеседница Лианы услышала падение и немедленно сообщила родным; к моменту приезда спасателей и полиции девушка уже была мертва.
Личность подозреваемого быстро установили — сначала его не задерживали, считая происшествие несчастным случаем, но после обнаружения мужских следов ДНК на теле погибшей Мухаммада А. арестовали.
