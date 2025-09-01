Учительница российской школы запугала восьмиклассника изнасилованием
Учительница в Иванове на уроке угрожала восьмикласснику изнасилованием. Аудиозапись публикуют в сети Telegram-каналы.
По словам ученика, педагог сказала, что попросит его отца найти «здоровенных алкоголиков», которые подойдут вчетвером и предложат: «хочешь — подкинем, а потом изнасилуем», добавив, что «ты будешь улыбаться всеми отверстиями своего организма» и что «я с тобой это проделаю».
Бывший директор школы, уволившийся несколько недель назад, утверждает, что женщина с самого начала невзлюбила этого мальчика и постоянно издевалась над ним.
Ранее сообщалось, что учитель вымогал деньги у девушек, шантажируя их голыми фото в Москве.
