Арестован IT-миллиардер и сооснователь компании IBS Сергей Мацоцкий
IT-миллиардер Сергей Мацоцкий арестован по делу о крупной взятке
IT-миллиардер Сергей Мацоцкий арестован по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Мацоцкого арестовал Басманный суд Москвы. Его обвиняют по ч.5 ст. 291 УК РФ.
Бизнесмену грозит до 15 лет лишения свободы. Иные подробности в настоящее время не приводятся.
Мацоцкий был одним из основателей IT-компании IBS. В 2020 году он вышел из бизнеса и создал собственный холдинг «ГС-Инвест». По оценкам СМИ, миллиардер входит в десятку самых влиятельных людей на российском IT-рынке.
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