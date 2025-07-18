Арестован IT-миллиардер и сооснователь компании IBS Сергей Мацоцкий

18 июля 2025, 12:08

IT-миллиардер Сергей Мацоцкий арестован по делу о крупной взятке

Фото: iStock/undefined undefined

IT-миллиардер Сергей Мацоцкий арестован по делу о даче взятки в особо крупном размере. Об этом пишет Telegram-канал Baza.