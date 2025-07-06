Арестован мужчина, пырнувший ножом в шею девятилетнего мальчика в Подмосковье

SHOT: Арестован мужчина, пырнувший ножом в шею 9-летнего мальчика в Подмосковье
Фото: iStock/BrianAJackson

Арестован мужчина, который пырнул ножом в шею 9-летнего мальчика в Подмосковье. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.



Злоумышленнику, которого зовут Игорь Т., 34 года. В прошлую пятницу он напал на девятилетнего мальчика в Сергиевом Посаде.

Мужчина ударил ребенка ножом в шею. Согласно информации SHOT, пострадавшего в тот же день прооперировали, он остается в состоянии средней тяжести.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до 15 лет колонии.

Екатерина Коршунова

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