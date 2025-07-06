Раскрыты подробности поджога ТЦ в Коми с 25 жертвами

06 июля 2025, 09:08

РИАН: Поджигатели ТЦ в Коми знали, что люди не выберутся, но им было безразлично

Фото: iStock/Nopphon Pattanasri

Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми знали, что люди не смогут выбраться, но им было безразлично. Об этом пишет РИА Новости.