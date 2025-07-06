Раскрыты подробности поджога ТЦ в Коми с 25 жертвами
Поджигатели торгового центра «Пассаж» в Ухте в Республике Коми знали, что люди не смогут выбраться, но им было безразлично. Об этом пишет РИА Новости.
Речь идет о трагедии, которая произошла 11 июля 2005 года. 25 человек не смогли выбраться из горящего ТЦ, еще десять получили травмы. Обвиняемых в поджоге Антона Коростелева и Алексея Пулялина приговорили к пожизненному заключению.
Согласно информации источника, злоумышленники использовали для поджога не менее десяти литров легковоспламеняющейся жидкости. Они разлили ее в районе центральной лестницы торгового центра, которая была основным эвакуационным путем. Поджигатели понимали, что из-за огня посетители не смогут выбраться из здания.
Преступление было совершено с особой дерзостью и цинизмом, говорится в документах.
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