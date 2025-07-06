Названа причина жесткой посадки самолета в Забайкалье
Причиной ЧП с Ан-2 в Забайкалье стала неисправность двигателя
Жесткая посадка самолета Ан-2 в Забайкалье произошла из-за неисправности двигателя, информирует Восточно-Сибирская транспортная прокуратура.
Жесткая посадка воздушного судна произошла в районе СНТ «Топограф». Согласно информации регионального МЧС, на борту самолета находились 11 человек.
Пострадали десять человек, из них двое получили тяжелые травмы, а восемь попали в больницу в состоянии средней степени тяжести, передает Минздрав. На месте аварии работают 37 человек, используются четыре единицы техники.
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