Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, могла быть катастрофа

Aydınlık: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС
Фото: iStock/Artush

Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.



Отмечается, что сбой произошел либо в самом реакторе, либо в критически важных системах, подключенных к нему. Согласно информации издания, сбой был вызван «нарушением условий эксплуатации».

Соответствующий инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, говорится в материале газеты. Сокрытие этих данных могло привести к загрязнению окружающей среды с постепенными утечками.

Екатерина Коршунова

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