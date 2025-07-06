Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС, могла быть катастрофа
Aydınlık: Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС
Киев скрыл сбой в работе реактора Южно-Украинской АЭС. Об этом пишет турецкая газета Aydınlık со ссылкой на служебную записку СБУ.
Отмечается, что сбой произошел либо в самом реакторе, либо в критически важных системах, подключенных к нему. Согласно информации издания, сбой был вызван «нарушением условий эксплуатации».
Соответствующий инцидент не отражен в докладе МАГАТЭ, говорится в материале газеты. Сокрытие этих данных могло привести к загрязнению окружающей среды с постепенными утечками.
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