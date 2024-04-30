Арестован мужчина, расстрелявший под Ростовом автомобиль с 17-летней девушкой

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Суд города Цимлянска в Ростовской области арестовал мужчину, который по данным следствия, расстрелял автомобиль с людьми. В результате стрельбы погибла 17-летняя девушка. Об этом информирует пресс-служба СУСК РФ по региону.
«В городе Цимлянске судом, по ходатайству следователя, в отношении мужчины, подозреваемого в убийстве 17-летней девушки и покушении на убийство 18-летнего парня избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказано в сообщении.Подозреваемого поместили в СИЗО до 27 июня 2024 года.
По данный следователей, ночью 27 апреля 2024 года обвиняемый двигался по грунтовой дороге около сельскохозяйственного поля, расположенного в Цимлянском районе. Оттуда он открыл огонь по проезжающему автомобилю, в котором находились 18-летний парень и его 17-летняя знакомая. С огнестрельными ранениями девушку госпитализировали в больницу, где она позже скончалась.
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Алина Юрчак