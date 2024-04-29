В Липецкой области нашли тело пропавшего зампрокурора на транспорте Коняева

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Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева обнаружили мёртвым рядом с автомобилем в Краснинском районе области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, Коняев задолжал порядка 150 тысяч долларов.
Последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он выходил из дома и садился в машину, чтобы поехать на работу. Однако до неё он так и не доехал.
Следственный комитет ранее возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве. Коняева разыскивали по всей территории Липецкой области.
Ранее сообщалось, что председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в ДНР по подозрению в растрате в особо крупном размере.
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Последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он выходил из дома и садился в машину, чтобы поехать на работу. Однако до неё он так и не доехал.
Следственный комитет ранее возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве. Коняева разыскивали по всей территории Липецкой области.
Ранее сообщалось, что председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в ДНР по подозрению в растрате в особо крупном размере.
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Анастасия Чинкова