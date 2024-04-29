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В Липецкой области нашли тело пропавшего зампрокурора на транспорте Коняева

29 апреля 2024, 21:13
Фото: iStock/gorodenkoff

Фото: iStock/gorodenkoff

Пропавшего липецкого зампрокурора на транспорте Сергея Коняева обнаружили мёртвым рядом с автомобилем в Краснинском районе области. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По предварительным данным, Коняев задолжал порядка 150 тысяч долларов.

Последний раз мужчину видели 18 апреля в Ельце, когда он выходил из дома и садился в машину, чтобы поехать на работу. Однако до неё он так и не доехал.



Следственный комитет ранее возбудил дело по статье Уголовного кодекса об убийстве. Коняева разыскивали по всей территории Липецкой области.

Ранее сообщалось, что председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева задержали в ДНР по подозрению в растрате в особо крупном размере.

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#липецкая область
#смерть
#убийство
#дело
#следственный комитет
«Врачи без границ» заявили о тысячах «тихих убийств» в секторе Газа
«Врачи без границ»: жители Сектора Газа умирают от недоедания и антисанитарии
29 апреля 2024, 18:57

Фото: iStock/rrodrickbeiler

Тысячи людей могут погибнуть в секторе Газа даже в случае скорого прекращения огня. Об этом информирует РБК со ссылкой на «Врачей без границ».
Причинами повышенной смертности будут становиться болезни, которые вызваны антисанитарией и нехваткой еды. Боевые действия в Газе сопровождаются жертвами не только из-за ударов, но и предотвратимыми в нормальной ситуации смертями от заболеваний.

Отмечается, что от вооруженного противостояния пострадали более 32 тысяч мирных жителей Газы, 75 тысяч из них были ранены. В докладе благотворительной организации упоминается, что в случае прекращения конфликта, скорее всего, произойдет гибель тысячи людей из-за времени, которое будет необходимо для улучшения условий водоснабжения и санитарии.

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#израиль
#сектор газа
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#операция
#гибель
#болезни
#конфликт
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Взятки за нелегальный выезд из Украины за границу достигли 17 тысяч долларов
29 апреля 2024, 18:55

Фото: iStock/olegda88

Взятки за нелегальный выезд за границу достигли 17 тыс. долларов. Об этом пишет украинское издание «Страна» со ссылкой на местную прокуратуру.
Согласно сообщению, именно за 17 тысяч долларов военный во Львовской области пообещал военнообязанному украинцу включить его в состав делегации на международную конференцию в Европе.

Взяточника задержали при получении первой половины суммы и уже отправили в СИЗО.

Ранее стало известно, что в Одессе военкомы пытались силой затолкать мужчину в машину и увезти. В какой-то момент задержанный мужчина крикнул, что его ребёнок находится один дома. После этого ему удалось сбежать.

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#киев
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Консульство РФ не подтвердило, что россиянин убил двух украинцев в Германии
29 апреля 2024, 18:38

Фото: iStock/tanawit sabprasan

Наличие российского гражданства у подозреваемого в убийстве двух граждан Украины в немецком городе Мурнау необходимо подтвердить. Об этом сообщили в Генеральном консульстве РФ в Бонне.
Отмечается, что в настоящее время данное подтверждение отсутствует. В генконсульстве пояснили, что данных о задержании российского гражданина не поступало.

Уточняется, что на территории Германии на регулярной основе живут около сотни тысяч русскоговорящих людей, которые не являются гражданами РФ. При этом есть и те лица, у кого имеется несколько паспортов.

Напомним, в баварском городе Мурнау (Германия) произошло убийство двух граждан Украины, полиция подозревает россиянина. На территории торгового центра в Мурнау были обнаружены двое мужчин с колото-резаными ранениями. Оба скончались.

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#полиция
#убийство
#германия
#рф
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Мёртвого четырёхмесячного ребёнка обнаружили в квартире в Великом Новгороде
29 апреля 2024, 18:27

Фото: iStock/Dzurag

В квартире жилого дома в Великом Новгороде мать обнаружила мёртвого четырёхмесячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что сегодня, 29 апреля 2024 года, по месту жительства в Великом Новгороде мать 2006 года рождения обнаружила своего 4-месячного мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельствах при которых погиб ребёнок.

Ранее в Ленинградской области правоохранители обнаружили тело восьмимесячной девочки, оставленной матерью в квартире.

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#семья
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#соседи
#сотрудники
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Цыгане нашли дрон ВСУ, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом
Цыгане попытались сдать дрон ВСУ со взрывчаткой на металлолом под Воронежем
29 апреля 2024, 18:22

Фото: iStock/bbsferrari

В Воронежской области цыгане нашли украинский беспилотный летательный аппарат, начинённый взрывчаткой, и попытались сдать его на металлолом. Об этом сообщил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.
«Сообщают, что в Воронежской области местные цыгане нашли в лесу упавший украинский дрон начиненный взрывчаткой и привезли его сдавать в металлолом», — написал Рожин в своём Telegram-канале.
При этом уточняется, что в настоящее время беспилотник изъяли. С ним работают сапёры.

Ранее сообщалось, что в Воронеже из-за атаки украинского беспилотного летательного аппарата пострадала 67-летняя женщина. Пенсионерка находится под наблюдением медиков. Помимо этого, повреждения получили пилорама и два частных домовладения.

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#беспилотник
#дрон
#женщина
#telegram
#сво
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В ДНР задержали председателя гордумы Нижнего Новгорода Лавричева
29 апреля 2024, 17:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Сотрудники ФСБ России задержали в Донецкой Народной Республике (ДНР) председателя городской думы Нижнего Новгорода Олега Лавричева. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Думского спикера обвиняют в присвоении или растрате в особо крупном размере, совершённых организованной группой лиц.

Двумя днями ранее Лавричев в своих соцсетях написал, что находится в Донецке и ждёт прибытия гуманитарного конвоя.

В ходе своей рабочей поездки он также встретился с бывшим нижегородским чиновником Андреем Чертковым, который в настоящее время занимает пост зампреда правительства ДНР.

Чертков в интервью местным СМИ сообщил, что Лавричев был доставлен в Нижегородскую область. Также он подчеркнул, что у политика были проблемы с заводом в Арзамасе. В данный момент неизвестно, связано ли его задержание с этим предприятием.

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#задержание
#фсб
#днр
#нижний новгород
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В Приморье обнаружили тигра и медведя, погибших под упавшей опорой ЛЭП
29 апреля 2024, 17:44

Фото: iStock/TebNad

В Приморском крае около упавшей опоры линии электропередач (ЛЭП) обнаружили погибших амурского тигра и гималайского медведя. Об этом директор центра «Амурский тигр» Сергей Арамилев сообщил в беседе с ТАСС.
Ранее в этот день местные Telegram-каналы публиковали фотографии и видеозаписи осмотра места происшествия с погибшими животными. Первыми на месте оказались сотрудники энергетической компании.

По словам Арамилева, у медведя обнаружены травмы, похожие на раны от удара током. У тигра подобных травм не обнаружено, однако на шерсти видны следы крови. Животных отправят на экспертизу, по итогам которой будет раскрыта причина гибели.

Специалисты в настоящее время выдвигают две версии произошедшего. По одной из них, тигр, охотившийся на медведя, загнал его на столб ЛЭП. Там зверя ударило током и он вместе с опорой упал на землю, где током ударило и тигра.

По второй версии, тигр мог умереть по другим причинам раньше медведя, который, как падальщик, решил проверить тушу. В этот момент зверя могло что-то напугать и он попытался забраться на опору, или же она сама рухнула на него.

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#медведи
#тигры
#лэп
#смерть
#происшествия
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Раскрыты имена погибших при нападении в КЧР полицейских
29 апреля 2024, 16:21

Фото: iStock/Dzurag

УМВД России по Карачаево-Черкессии раскрыло имена погибших в результате нападения полицейских.
В сообщении говорится, что при выполнении служебного долга погибли замначальника МО МВД РФ «Щучанский» УМВД РФ по Курганской области подполковник внутренней службы Антон Валиков и полицейский (водитель) по обслуживанию следственно-оперативной группы ДЧ ОП №1 УМВД РФ по городу Кургану старшина полиции Андрей Артамонов.

Руководство УМВД по Карачаево-Черкессии выразило соболезнования родным и близким погибших полицейских.

В ночь на 29 апреля группа злоумышленников напала на наряд ДПС в республике. В результате от взрыва брошенной бомбы и огнестрельных ранений погибли двое сотрудников полиции, ещё четверо получили ранения. Пятеро напавших были ликвидированы ответным огнём.

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#нападение
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#имена
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В Стамбуле задержали боевиков, готовивших теракт от лица ИГИЛ*
29 апреля 2024, 16:09

Фото: iStock/shironosov

Сотрудники правоохранительных органов Турции задержали боевиков, готовивших теракт в Стамбуле. Об этом сообщил министр внутренних дел страны Али Ерликия.
Отмечается, что задержанные действовали от лица террористической организации ИГИЛ*.

Ерликия подчеркнул, что сначала удалось выйти на местного жителя, который готовил теракт и проверял химические вещества, используемые при изготовлении бомб.

Во время задержания полицейскими была изъята бомба, которая могла вызвать довольно крупный взрыв.

Затем были задержаны ещё семь его пособников.

Ранее министр приводил данные о задержаниях с 1 июня 2023 года по 22 апреля 2024 года, из которых следует, что за указанный период были задержаны почти три тысячи подозреваемых в сотрудничестве с ИГИЛ*.

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*запрещённая в России террористическая организация
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#задержание
#терроризм
#полиция
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