В Королёве подростки избили женщину из-за просьбы вести себя потише

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В подмосковном Королёве подростки избили женщину из-за просьбы «вести себя потише». Об этом сообщает ГУМВД РФ по Московской области в своём Telegram-канале.
Отмечается, что в ночь на 29 апреля житель Королёва подал заявление в полицию об избиении супруги.
В сообщении ведомства говорится, что во дворе дома по улице Грабина женщина 1967 года рождения сделала замечание шумной компании подростков и попросила «вести себя потише». В ответ на это они избили пенсионерку.
В результате полицейские задержали молодых людей 2005 и 2006 годов рождения.
В настоящее время полиция устанавливает личности остальных участников конфликта.
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В сообщении ведомства говорится, что во дворе дома по улице Грабина женщина 1967 года рождения сделала замечание шумной компании подростков и попросила «вести себя потише». В ответ на это они избили пенсионерку.
В результате полицейские задержали молодых людей 2005 и 2006 годов рождения.
В настоящее время полиция устанавливает личности остальных участников конфликта.
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Анастасия Чинкова