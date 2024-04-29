Мёртвого четырёхмесячного ребёнка обнаружили в квартире в Великом Новгороде

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В квартире жилого дома в Великом Новгороде мать обнаружила мёртвого четырёхмесячного сына. Об этом сообщили в пресс-службе местной прокуратуры.
«Предварительно установлено, что сегодня, 29 апреля 2024 года, по месту жительства в Великом Новгороде мать 2006 года рождения обнаружила своего 4-месячного мальчика без признаков жизни», — говорится в сообщении ведомства.
В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют обстоятельствах при которых погиб ребёнок.
Ранее в Ленинградской области правоохранители обнаружили тело восьмимесячной девочки, оставленной матерью в квартире.
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Элина Позднякова