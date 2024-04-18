Российский следователь стал фигурантом уголовного дела о взятке в 24 миллиона рублей

Фото: Фотобанк Московской области
Против следователя следственного департамента МВД России возбудили уголовное дело по подозрению в получении взятки в размере 24 миллионов рублей. Об этом информирует РИА Новости, ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как рассказала источник, полицейский в коррупционной схеме выполнял роль посредника: он получил от московского адвоката тремя платежами 24 миллиона рублей, после чего передал деньги неустановленному лицу.
По предварительным данным, за эти деньги необходимо было обеспечить передачу уголовного дела в производство сотрудников полиции Москвы.
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По предварительным данным, за эти деньги необходимо было обеспечить передачу уголовного дела в производство сотрудников полиции Москвы.
«В настоящее время в отношении сотрудника возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 291.1 УК РФ (Посредничество во взяточничестве)», — сообщил собеседник агентства.По данной статье предусматривается максимально название в виде лишения свободы вплоть до 12 лет.
Ранее сообщалось, что священника и военного с СВО арестовали по делу белгородских ОПГ почти 30-летней давности. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак