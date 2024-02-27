Обвиненный в рекордной взятке в три млрд рублей депутат объявлен в розыск

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Экс-депутата Государственной Думы Вадим Белоусов, обвиненного в рекордной взятке на сумму в 3,25 миллиарда рублей, объявили в международный розыск. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на правоохранительные органы.
27 декабря 2023 года Верховный суд России отменил заочный приговор бывшему депутату, осужденному на 10 лет за коррупцию. Дело отправили на пересмотр в Московский областной суд. Вторым фигурантом по делу теща Белоусова – Маргарита Бутакова, главбух ОАО «Первый хлебокомбинат».
По данным следствия, двое предпринимателей, которые занимаются дорожным строительством — Константин Овчинников и Алексей Башаев, — с 2010 по 2014 год каждый месяц отчисляли по 10 миллионов рублей депутату и его покровителю Михаилу Юревичу, занимавшим на тот момент должность губернатора Челябинской области.
Ранее сообщалось, что суд в Москве арестовал счета жены писателя-экстремиста Акунина* на 6 млн рублей. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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