Арестован замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Гранин

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Силовики арестовали замдиректора по финансам «Корпорации развития Курской области» Игорь Гранин по подозрению в растрате бюджетных средств при строительстве линии обороны на границе с Украиной, пишет Mash.
По данным издания, Гранина обвиняют в растрате 174 млн при строительстве линии обороны на границе с Украиной. Именно это уголовное дело стало одной из основных причин быстрой отставки губернатора Курской области Алексея Смирнова.
Гранину предъявляют обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он дважды выплатит 174 млн рублей за уже выполненные по бумагам работы.
Ранее Mash писал, что Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. По данным канала, отставка экс-главы региона была внезапной. Отмечается, что ни Смирнов, ни представители его аппарата до последнего не знали о предстоящих кадровых перестановках.
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Гранину предъявляют обвинение по статье «Злоупотребление должностными полномочиями». Он дважды выплатит 174 млн рублей за уже выполненные по бумагам работы.
Ранее Mash писал, что Алексей Смирнов мог уйти с поста губернатора Курской области из-за хищений при строительстве защитных укреплений в приграничном регионе. По данным канала, отставка экс-главы региона была внезапной. Отмечается, что ни Смирнов, ни представители его аппарата до последнего не знали о предстоящих кадровых перестановках.
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Элина Позднякова