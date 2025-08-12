Арестованы еще два фигуранта по делу об ограблении «Почты России» в Москве

12 августа 2025, 20:30

Суд арестовал еще двоих фигурантов по делу об ограблении «Почты России»

Нагатинский районный суд Москвы арестовал ещё двух фигурантов дела об ограблении отделения «Почты России», сообщили РИА Новости. Постановлением суда под стражу помещена Кавалдина Л.М., а также арестован Владимир Ляхов.