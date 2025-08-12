Арестованы еще два фигуранта по делу об ограблении «Почты России» в Москве
Нагатинский районный суд Москвы арестовал ещё двух фигурантов дела об ограблении отделения «Почты России», сообщили РИА Новости. Постановлением суда под стражу помещена Кавалдина Л.М., а также арестован Владимир Ляхов.
Всего по делу задержаны пять человек, им предъявлены обвинения по пунктам «а, б» части 4 статьи 162 УК РФ (разбой, совершённый организованной группой, в особо крупном размере).
Ранее в понедельник суд арестовал до 8 октября трёх других участников — Виктора Федькина, Сергея Москвитина и Регину Шихову. Шихова признала вину и пояснила, что приехала в Москву из Сызрани на заработки, примерно полтора месяца назад познакомилась с остальными фигурантами, и они вместе обсуждали способы заработка, в том числе нападение на почтовое отделение.
По данным следствия, рано утром 8 августа двое исполнителей вошли в помещение вслед за сотрудницей почты, угрожая пистолетом, похитили более 4,8 млн рублей и скрылись. Во дворах они сели в Haval, за рулём которого был соучастник, затем пересели в Kia и уехали в Подмосковье; по данным прокуратуры, похищенные деньги были разделены между всеми соучастниками.
