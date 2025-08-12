Подозреваемый в попытке наезда на группу людей в Новосибирске сбежал из России

12 августа 2025, 18:34

Суд заочно арестовал водителя за попытку наезда на группу людей в Новосибирске

Водитель самосвала, подозреваемый в попытке наезда на группу людей в Новосибирске, покинул территорию России. Об этом сообщает РБК.