Подозреваемый в попытке наезда на группу людей в Новосибирске сбежал из России
Водитель самосвала, подозреваемый в попытке наезда на группу людей в Новосибирске, покинул территорию России. Об этом сообщает РБК.
Инцидент произошёл в минувшее воскресенье. Водитель грузовика дважды на высокой скорости въехал в крыльцо кафе «У дороги», где в этот момент находились несколько человек.
По факту инцидента было возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство двух и более лиц. Однако после произошедшего виновник ДТП спешно покинул страну.
Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал меру пресечения – заключение под стражу сроком на два месяца с момента задержания или экстрадиции подозреваемого в Россию.
