Суд приговорил мать к 13 годам колонии за съемку порно с 4-летним сыном
В Воронежской области 48-летняя мать занималась сексом с 4-летним мальчиком снимала весь процесс на видео. За это женщину приговорили к 13 годам колонии.
По данным telegram-канала «Поток», видео секса со своим сыном женщина скинула мужчине с сайта знакомств. Увидев это он пошел в полицию и написал на нее заявление.
Как позже выяснилось, женщина является безработной многодетной матерью. Помимо пострадавшего мальчика у нее есть еще трое детей. За совершенное преступление женщину приговорили к 13 годам колонии, хотя ей грозил максимальный срок в 20 лет тюремного заключения.
