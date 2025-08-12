Брокера из Екатеринбурга задержали за совращение 13-летней девочки и ее подруг
В Екатеринбурге 40-летнего местного бизнесмена подозревают в совращении 13-летней девочки. Мужчина также мог платить школьнице за секс с ее подругами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на знакомого пострадавших.
По его словам, совладелец брокерской фирмы водил девочек по ресторанам и предлагал деньги за интим. В переписке он якобы просил школьницу знакомить его с подругами, обещая вознаграждение за каждую, кто с ним переспит.
Как уточняет E1.ru, подозреваемого задержали 11 августа после заявления матери одной из жертв. Она нашла в телефоне дочери фото и видео с ним. Позже предполагаемые материалы с участием школьницы появились в закрытом телеграм-канале. В областном следкоме ситуацию не комментируют.
