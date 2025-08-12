Брокера из Екатеринбурга задержали за совращение 13-летней девочки и ее подруг

12 августа 2025, 18:18

Фото: iStock/Satjawat Boontanataweepol

В Екатеринбурге 40-летнего местного бизнесмена подозревают в совращении 13-летней девочки. Мужчина также мог платить школьнице за секс с ее подругами. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на знакомого пострадавших.