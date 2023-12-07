Арестованная за секс с 11-летним мальчиком сотрудница школы снова попала за решетку

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В Соединенных Штатах Америки бывшая работница школы, которую до этого уличили в сексе с 11-летним учеником, опять оказалась за решеткой за приставание к 13-летней девочке. Об этом пишет издание People.
42-летнюю Элисон Крэник арестовали в ноябре и обвинили в сексуальном насилии и причинении вреда несовершеннолетнему. Девушку отпустили под залог до суда. Главным условием осбождение стал запрет на безнадзорное общение с малолетними.
В конце месяца сотрудники правоохранительных органов узнали, что за неделю после освобождения женщина начала переписывать с 13-летней девочкой. Она сказала полицейскому, что общается не с девочкой, а с ее взрослым родственником, который использует ее телефон. Но родители выяснили, что они и раньше общались по несколько дней.
Крэник снова арестовали за нарушение условий освобождения под залог.
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В конце месяца сотрудники правоохранительных органов узнали, что за неделю после освобождения женщина начала переписывать с 13-летней девочкой. Она сказала полицейскому, что общается не с девочкой, а с ее взрослым родственником, который использует ее телефон. Но родители выяснили, что они и раньше общались по несколько дней.
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Алина Юрчак