Арестованные за секс с тремя школьниками учительницы оказались подругами
Две учительницы из США, совратившие троих учеников, оказались подругами. Об этом сообщает Breitbart News.
Речь идет о 25-летней Мэдисон Бергманн и 24-летней Эбигейл Фауст. Первую арестовали прошлым летом за секс с 11-летним мальчиком. Второй в сентябре этого года предъявили 17 обвинений в интимных связях с 15-летними подростками. Девушки работали в одной школе города Хадсон штата Висконсин.
Этой весной выяснилось, что Фауст знала о преступлениях Бергманн, но молчала. По этой причине в мае ее освободили от должности. Вскоре полицейские установили, что Эбигейл сама совратила двоих подростков. Молодые педагоги не только близко общались, но и делились в переписке подробностями о своих отношениях со школьниками.
В декабре 2024-го Фауст начала обсуждать интимные темы с мальчиком, в доме которого подрабатывала сиделкой. Сначала она отправила свою фотографию в нижнем белье, а за три дня до Рождества «имитировала половой акт с ним без непосредственного проникновения». Девушка пообещала заняться с о школьником сексом, если он успешно выступит на спортивных соревнованиях.
В январе Эбигейл совершила три половых акта с подростком. Пока мальчик вместе со своей семьей отдыхал во Флориде, она присматривала за домашними животными в их доме. В один день девушка пригласила туда приятеля пострадавшего и вступила в сексуальную связь с ним.
В настоящее время Фауст находится в тюрьме. Ей назначен залог в размере 200 тысяч долларов.
