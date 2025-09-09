Юная туристка бесследно исчезла после поездки на такси в курортном городе
В Сочи 19-летняя туристка села в такси возле аэропорта и пропала. Об этом сообщает краевое отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».
София Мамедова из подмосковной Коломны прилетела в курортный город 3 сентября. С тех пор она не выходит на связь.
Волонтеры указали приметы пропавшей. Она невысокого роста и худощавого телосложения, с русыми волосами и голубыми глазами. Поиски осложняются тем, что одежда, в которой девушка была в день исчезновения, неизвестна.
По данным местных телеграм-каналов, номер автомобиля, в который она села по прибытии, не смогли определить из-за плохого качества записи с камеры видеонаблюдения. Сейчас отец Софии вместе с полицейскими и поисковиками пытается найти ее.
