Юная туристка бесследно исчезла после поездки на такси в курортном городе

09 сентября 2025, 08:41

В Сочи 19-летняя туристка из Коломны села в такси и исчезла

Фото: iStock/Apriori1

В Сочи 19-летняя туристка села в такси возле аэропорта и пропала. Об этом сообщает краевое отделение поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».