В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма

09 сентября 2025, 08:15

SHOT: в Ейске произошел пожар в здании дельфинария и крокодиловой фермы

Фото: iStock/DmyTo

В Краснодарском крае загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.





Сильный пожар произошел на улице Шмидта в городе Ейске. Пламя разбушевалось на территории сооружения, в котором также находится контактный зоопарк.

«Огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта, в котором помимо дельфинария расположен «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк», — говорится в публикации.