В Краснодарском крае загорелись дельфинарий и крокодиловая ферма
В Краснодарском крае загорелось здание дельфинария и крокодиловой фермы. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Сильный пожар произошел на улице Шмидта в городе Ейске. Пламя разбушевалось на территории сооружения, в котором также находится контактный зоопарк.
«Огонь почти полностью охватил здание на улице Шмидта, в котором помимо дельфинария расположен «Крокодиловый каньон» с экзотическими рептилиями, а также контактный «Трогательный зоопарк», — говорится в публикации.В настоящий момент на месте работают сотрудники экстренных служб, которые выясняют причины возгорания и оценивают масштабы происшествия. Судьба животных остается неизвестной.
Ейский дельфинарий открылся в 2007-м. Он стал домом для черноморских дельфинов-афалин, дальневосточной белухи, северного морского льва и южноафриканских морских котиков.