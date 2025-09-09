В Кузбассе двух девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест
Мариинский городской суд Кемеровской области принял решение о домашнем аресте 20-летней и 27-летней местных жительниц, обвиняемых в истязании несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.
По версии следствия, 28 августа 2025 года обвиняемые, находясь в состоянии алкогольного опьянения, вошли в дом, где находились две девушки, и нанесли им множественные удары.
Согласно информации, одна из обвиняемых угрожала ножом одной из потерпевших и пыталась заставить её выпить около 30 таблеток, в то время как другая фиксировала происходящее на камеру мобильного телефона. Обвиняемые также угрожали поджечь дом и расправиться с потерпевшими в случае обращения в полицию.
Адвокаты женщин подали апелляционные жалобы на избранную меру пресечения, утверждая о её необоснованности. Жалобы будут рассмотрены судебной коллегией по уголовным делам Кемеровского областного суда.
