В Кузбассе двух девушек, обвиняемых в истязании, отправили под домашний арест

09 сентября 2025, 08:28

Фото: iStock/AMilkin

Мариинский городской суд Кемеровской области принял решение о домашнем аресте 20-летней и 27-летней местных жительниц, обвиняемых в истязании несовершеннолетних. Об этом пишет РИА Новости.