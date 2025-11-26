Названо возможное местонахождение пропавшей в тайге семьи Усольцевых
Пропавшую в Красноярском крае семью Усольцевых нужно искать ближе к реке Мина и ручьям. Об этом заявил доктор биологических наук, профессор Леонид Медведев, пишет krsk.aif.ru.
По его словам, с XIX века в этих местах активно добывали золото. Из-за этого в лесах до сих пор осталось множество выработок, некоторые из которых достигают глубины до десяти метров.
Профессор предполагает, что собака могла случайно угодить в одну из этих выработок. Глава семьи, Сергей, вероятно, отправился на ее поиски, что могло привести к тому, что вся семья оказалась в ловушке.
Напомним, 28 сентября семья Усольцевых — Ирина, Сергей, их пятилетняя дочь Арина и одиннадцатилетний корги — отправились в поход. Последний раз их видели на пути к горе Буратинка в Партизанском районе Красноярского края, где густые леса и резкие перепады высот. После исчезновения семьи появились различные версии произошедшего: от побега за границу до нападения медведя. Активная фаза поисков, в которых участвовало более полутора тысяч человек, была завершена 12 октября. Следы исчезнувших туристов так и не обнаружили.
