«Признайся в измене»: Россиянин выгнал жену раздетой на мороз и избивал два дня

26 ноября 2025, 14:42

Суд приговорил жителя Тверской области к 3,5 годам колонии за избиение жены

Фото: Istock/KatarzynaBialasiewicz

Суд в Тверской области приговорил местного жителя к тюремному заключению за избиение и угрозы в адрес жены. Информацию об этом распространила прокуратура региона.