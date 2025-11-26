«Признайся в измене»: Россиянин выгнал жену раздетой на мороз и избивал два дня
Суд в Тверской области приговорил местного жителя к тюремному заключению за избиение и угрозы в адрес жены. Информацию об этом распространила прокуратура региона.
В ноябре прошлого года 31-летний мужчина из Рамешковского округа решил, что супруга ему изменяет. На почве ревности он два дня подряд избивал женщину руками и ногами. Одновременно агрессор оскорблял её и несколько раз выгонял на улицу без одежды, требуя признаться в неверности.
Когда мужчина узнал, что жена пожаловалась на него в полицию, он трижды пригрозил ей физической расправой. Медики зафиксировали у потерпевшей закрытую черепно-мозговую травму, ссадины и множественные синяки.
Против мужчины возбудили уголовное дело по двум статьям Уголовного кодекса. В итоге суд назначил ему наказание в виде 3 лет и 7 месяцев колонии общего режима.
