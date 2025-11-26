Группа 11-летних школьников надругалась над шестилетним мальчиком

26 ноября 2025, 14:47

В Испании группа школьников надругалась над шестилетним мальчиком

Фото: iStock/kieferpix

В Мадриде правоохранительные органы расследуют случай изнасилования шестилетнего ребенка. Предполагаемые агрессоры — 11-летние мальчики, которые учатся в той же образовательной организации. Об этом сообщает издание El Caso.