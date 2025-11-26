Группа 11-летних школьников надругалась над шестилетним мальчиком

Достижения.рф

В Испании группа школьников надругалась над шестилетним мальчиком
Фото: iStock/kieferpix

В Мадриде правоохранительные органы расследуют случай изнасилования шестилетнего ребенка. Предполагаемые агрессоры — 11-летние мальчики, которые учатся в той же образовательной организации. Об этом сообщает издание El Caso.



С начала учебного года шестилетний мальчик подвергался издевательствам со стороны сверстников. Однако семья узнала о насилии только после медобследования, на котором у ребенка обнаружили множественные травмы и синяки на теле. Впоследствии выяснилось, что несовершеннолетний также стал жертвой сексуального насилия.

Родители пострадавшего обратились в полицию. Представители регионального министерства образования сообщили, что ситуация находится под контролем.

Екатерина Коршунова

